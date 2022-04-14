رئيس «مياه بني سويف» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

اجتمعت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، مع مهندسي ومسئولي تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالشركة، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بقرى وتوابع مركزي ببا وناصر.

واستعرضت نسب التنفيذ لحزم المشروعات متمثلة في مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء وتوسعات محطات مياه الشرب، وتوصيل الوصلات المنزلية.

وأكدت رئيس مياه بنى سويف، أن الشركة تولي أولوية قصوى لمشروعات المبادرة الرئاسية، إيمانا بما تحققه للمواطن المصرى من تحسن كبير فى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع الشركات التابعة، للالتزام بنهو المشروعات فى أسرع وقت ممكن وفقا للتوقيتات المحددة، والمرور الميداني من مسئولى المشروعات بالشركة القابضة للمحافظات للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ.