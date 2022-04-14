جولة مفاجئة لمحافظ الغربية بسوق قحافة الشعبى بطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، سوق قحافة للخضر والفاكهة، وذلك للاطمئنان على أسعار السلع ومدى توافرها، وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، حيث تفقد المحافظ أسعار الخضر، الفاكهة، الدواجن، الحبوب واللحوم، وخلال جولته أجرى المحافظ حواراً مع الباعة بالسوق، وكذلك المواطنون واستمع إلى مطالبهم.

وأكد رحمي خلال جولته للمواطنين على استمرار جهود المحافظة في فتح منافذ بيع مدعمة جديدة لتلبية احتياجات كافة فئات المجتمع، كما حث المحافظ المواطنين على تفضيل المنافذ المدعمة والتي تقدم السلع بأسعار مخفضة، مؤكدا استمرار جولاته اليومية لمختلف المنافذ، الشوادر والأسواق لمتابعة الأسعار بنفسه.

يذكر أن المتابعة اليومية التي يقوم بها المحافظ تأتي كواحدة من آليات الدولة لضبط الأسعار، فقد اتجهت الدولة لتنفيذ حزمة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار ومنها فتح المزيد من منافذ البيع التي تقدم السلع للمواطن بأسعار مخفضة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة للأسواق والسلع ومدى توافرها والإقبال على الشراء لضبط السوق.

وعلى صعيد منفصل، استكمل محافظ الغربية جولاته اليومية لمتابعة مشروعات الرصف في كافة مراكز المحافظة، حيث تفقد المحافظ يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مشروعات الرصف الجارية في مركزي قطور وبسيون، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام وممثلي شركات الرصف المسئولة.

بدأت الجولة بتفقد طريق مصرف الزهار بقطور والذي يتم رصفه بطول 500 متر وعرض 6 أمتار، حيث تم تدبيش المصرف ووضع طبقة السن في الطريق تمهيداً لرصفه، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق عزبة عمارة بإتجاه عزبة الدكتور بطول 1 كم وعرض 5 أمتار.