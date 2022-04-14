مقتل مسجل خطر وإصابة آخر فى تبادل إطلاق نار بقنا

لقي مسجل خطر مصرعه وأصيب آخر في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بقرية أسمنت في نقادة جنوب محافظة قنا، خلال حملة أمنية للقبض على تشكيل عصابي متخصص في السرقة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا بمقتل «الأحمدي.ع» 30 عامًا، بطلق ناري وإصابة آخر، خلال تبادلهم إطلاق النار مع الشرطة على كوبري قرية أسمنت في نقادة، خلال حملة أمنية لضبطهما بعد سرقة وحدة صحية بنجع البركة التابعة لدائرة المركز.

تم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.