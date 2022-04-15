الجمعة 15 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تصدرهم تشانجبنج بـ 65 مليار دولار.. قائمة أبرز مليارديرات العملات المشفرة عالميا

تشانجبنج أغنى مليارديرات
تشانجبنج أغنى مليارديرات في العملات المشفرة

أظهرت قائمة فوربس التي استخدمت أسعار الأسهم وأسعار الصرف اعتبارًا من 11 مارس الماضي لحساب الثروات الشخصية لأغنى أغنياء العالم، رقماً قياسياً بلغ 19 مليارديراً كسبوا أموالهم من العملات المشفرة.

و أوضحت أن تشانجبنج زهاهو المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة "Binance" والذي يعد أغنى ملياردير للعملات المشفرة في العالم بقيمة صافية تبلغ 65 مليار دولار وفقًا لقائمة فوربس العالمية للمليارديرات لعام 2022 .

يمتلك "زهاهو" ما يقدر بنحو 70 % من أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، والتي تلقت هذا الأسبوع موافقة مبدئية من سوق أبوظبي للعمل كوسيط في الأصول الافتراضية في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

و قالت "فوربس"، "لقد مرت 12 شهرًا على عالم العملات المشفرة من صعود دوج كوين الذي يغذيه إيلون ماسك إلى ابتكارات "Web3" والرموز غير القابلة للاستبدال "NFTs"، إلى التقلبات الجامحة في بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى،  مشيرة إلى أنه وسط كل الأحداث لا يوجد نقص أيضًا في الأموال التي يمكن جنيها في اقتصاد العملة المشفرة الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار".

في الأسبوع الماضي أعلنت مجلة فوربس أن إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، أغنى شخص في العالم، بصافي ثروة قدرها 219 مليار دولار.

ومع ذلك فقد أثرت الأزمة الروسية الأوكرانية جائحة كوفيد -19 وتقلب أسواق الأسهم على الثروة المجمعة لأغنى أغنياء العالم، والتي تراجعت بنسبة 3 %، إلى 12.7 تريليون دولار خلال العام الماضي، من مستوى قياسي بلغ 13.1 تريليون دولار في عام 2021.

- أغنى مليارديرات العملات المشفرة في العالم


- تشانجبنج 65 مليار دولار.

- سام بنكمان 24 مليار دولار.

- بريان ارمسترونج 6.6 مليار دولار.

- جاري وانج 5.9 مليار دولار.

- كريس لارسن  4.3 مليار دولار.

- كاميرون وينكليفوس وتايلر وينكليفوس  4 مليارات دولار لكل منهما.

 - باري سيلبرت  3.2 مليار دولار.

- سونج تشو هانج  3 مليارات دولار.

- جيد ماكالب 2.5 مليار دولار.

العملات المشفرة إيلون ماسك فوربس مليارديرات عملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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