الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«السيادي السوداني» يثمن مجهودات هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية بمجال الصحة

السودان
السودان

افتتح عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الباقي عبد القادر الزبير اليوم، مشروع تأهيل وصيانة مستشفى البان جديد، بمحلية شرق النيل، وتنفذه هيئة الأعمال الخيرية العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة بتكلفة بلغت ١٥٠ ألف دولار.

وأكد «عبد الباقي» في بيان صحفي، خلال مخاطبته حفل الافتتاح، اهتمام الدولة وحرصها على توفير الخدمات الصحية والعلاجية في كافة ولايات البلاد، مثمناً المجهودات الكبيرة لهيئة الأعمال الخيرية العالمية الإماراتية، الداعمة للسودان، لاسيما في مجالات الصحة ورعاية حفظة القرآن الكريم وكفالة الأيتام وإنشاء محطات المياه.

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وأعرب عضو مجلس السيادة السوداني، عن شكره لوزارة الصحة بولاية الخرطوم مبينا أنها بالرغم من عملها في ظروف استثنائية.

وأضاف أن هذه الأعمال التي نفذها مكتب السودان بهيئة الأعمال الخيرية العالمية يجب أن تكون نموذجاً يحتذى لكل رجال الأعمال والخيرين في البلاد لتقديم يد العون والمساعدة من أجل خدمة المواطن، داعيا أبناء السودان للوحدة والتعاضد من أجل الخروج من هذا المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد ويتطلب تكاتف وتعاون الجميع، مؤكداً أن الأوطان تبنى بسواعد بنيها.

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من جانبه، أشاد والي ولاية الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالعمل المقدر الذي قامت به هيئة الأعمال الخيرية العالمية (مكتب السودان) ويخدم مصالح مواطني شرق النيل.

وحيا استجابة وزارة الصحة الولائية للاحتياجات العاجلة لمستشفى البان جديد وتزويده بالأجهزة التشخيصية والمعدات الطبية اللازمة حتى يقدم خدماته الصحية والعلاجية للمواطنين. 

وقال الوالي إن حكومته حددت ثلاث محاور رئيسية لعملها خلال الفترة المقبلة تمثلت في استتباب الأمن وإشاعة الطمأنينة وسط المواطنين وتحسين معاش الناس وإيصال خدمات المياه والصحة والتعليم لكل مواطني الولاية.

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إلى ذلك قال المدير القطري لهيئة الأعمال الخيرية العالمية الأستاذ منصور شعيب، إن المشروع يتم بتمويل من فاعلي الخير بدولة الإمارات ومن أسرة سعيد أحمد بن حامد، مشيراً إلى مجهودات دولة الإمارات في إسداء الخير والمعروف للمسلمين في كافة أنحاء العالم، مبيناً أن الهيئة تعمل في مجالات بناء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن وحفر آبار المياه وكفالة الأيتام وتسيير القوافل الطبية ودعم ورعاية الأسر المتعففة.

وتحدث في حفل الافتتاح د. محمد طه ضرار مدير مستشفى البان جديد، ممتدحاً الأعمال الجليلة لهيئة الأعمال الخيرية ومن بينها تأهيل وصيانة المستشفى، داعياً لضرورة استنهاض الهمم والطاقات لإنشاء مجمع للحوادث والطوارئ بالمستشفى.

عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني عبدالباقي عبدالقادر الزبير دولة الإمارات الدولة الخرطوم

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