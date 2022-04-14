تطور جديد فى قضية مقتل «فتاة المرج» وعشيقها على يد والدها

استعجلت جهات التحقيق بشمال القاهرة، تحريات رجال المباحث بقسم شرطة المرج حول واقعة قيام مسن بقتل ابنته وعشيقها، لاستكمال التحقيقات.

كانت جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على السلاح الناري المستخدم في تنفيذ الجريمة، وفوارغ الطلقات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا، يفيد بإطلاق مسن الرصاص على شاب وفتاة ولقيا مصرعيهما في الحال، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى سماح، 30 عامًا، داخل شقتها في الطابق الأرضي، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس.

كما تبين من التحريات الأولية العثور على جثة شاب ثلاثيني، مصابًا بطلقات نارية، في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، لانتداب الطب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.