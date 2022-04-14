بدء تنفيذ برنامج «ابتكار» لدعم قطاع الزراعة في مصر

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة "مزارع"، عن بدء تنفيذ برنامج "ابتكار".

وذكرت الوكالة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن هذا البرنامج يستهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة التي تقدم خدمات ومنتجات مبتكرة لدعم قطاع الزراعة في مصر.

وتابع “وتعزيز المواهب الريادية في قطاع الزراعة التي تقدم حلول الزراعية الرقمية باستخدام إنترنت الأشياء والزراعة الذكية، والتكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وعلوم البيانات الضخمة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والزراعة المائية، والبرمجيات والحلول اللوجستية والمتاجر الإلكترونية”.