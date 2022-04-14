الخميس 14 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء تنفيذ برنامج «ابتكار» لدعم قطاع الزراعة في مصر

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

أعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة "مزارع"، عن بدء تنفيذ برنامج "ابتكار".
وذكرت الوكالة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن هذا البرنامج يستهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة التي تقدم خدمات ومنتجات مبتكرة لدعم قطاع الزراعة في مصر.

وتابع “وتعزيز المواهب الريادية في قطاع الزراعة التي تقدم حلول الزراعية الرقمية باستخدام إنترنت الأشياء والزراعة الذكية، والتكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية وعلوم البيانات الضخمة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والزراعة المائية، والبرمجيات والحلول اللوجستية والمتاجر الإلكترونية”.

المانيا الزراعة في مصر قطاع الزراعة في مصر برنامج ابتكار

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