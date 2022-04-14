ضمن «حياة كريمة».. «وصل الخير» توزع 8500 كرتونة مواد غذائية بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد ترك، منسق مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من توزيع 8500 كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "وصل الخير" لخدمة أهالي القرى والنجوع والمدن وتوابعها.

ومن جانبه، أشار المهندس نبيل عصام، منسق المبادرة، إلى أن القافلة ضمن الموجة الأولى لمجموعة قوافل ستصل خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة مراكز المحافظة تباعًا، ليستفيد منها أكبر عدد من الأسر في القرى والتوابع.

وأشار إلى أن جهود المؤسسة مستمرة لاستكمال حملة توزيع المليون صندوق ضمن قوافل “وصل الخير” في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية تباعًا على الفئات الأولى بالرعاية وقبل شهر رمضان، بجانب أعمال التطوير والإنشاءات التي تتم في القرى المدرجة بالمبادرة.

وأضاف أن توزيع العبوات الغذائية بمحافظة الإسماعيلية يأتي إيمانا من مؤسسة "حياة كريمة" تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء المحافظة، عن طريق فرق الرصد والمتطوعين في القرى المدرجة وغير المدرجة في المبادرة.