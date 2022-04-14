الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: توفير حماية اجتماعية لـ500 ألف مطلقة وأرملة وزوجة مسجون ومهجورة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ترعى السيدات المعيلات، وتقدم خدمات رعاية وحماية اجتماعية لأكثر من 500 ألف مطلقة وأرملة أو زوجة مسجون أو مهجورة تحت خط الفقر بتمويل تجاوز الـ2 مليار جنيه سنويا.

وفيما يخص مشروع «مستورة»، أوضحت الوزارة، من خلال «إنفوجراف» عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» لتمويل المرأة المصرية القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر تتنوع ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه يتم الوصول بالمشروع لمناطق نائية لم يصل إليها أحد من قبل، منها حلايب وشلاتين وأبورماد والصعيد.

شروط الحصول على الخدمة

- تتراوح قيمة القرض ما بين 4 آلاف إلى 30 ألف جنيه.
- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.
- السن لا تقل عن 21 سنة ولا تتجاوز 60 سنة عند المنح.
- السمعة الحسنة عن طريق الاستعلام الميداني.
- تقديم عروض أسعار بمستلزمات المشروع.

 

كيفية الحصول على الخدمة عن طريق:-
- صورة بطاقة الرقم القومي «سارية». 
- الرقم التأميني للمقترض. 
- طلب الحصول على القرض «نموذج 1». 
- بيان معاش إن وجد. 
- إيصال مرافق حديث. 
- جميع المستندات تكون موقعة ومختومة بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات. 
- بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة أو الشئون الاجتماعية «نموذج 2».

وفي السياق، أكدت وزارة التضامن تقديم العديد من الخدمات الأخرى، ومنها:

  • استضافة وتوجيه المرأة.
  • توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للسيدات والفتيات المعرضات للعنف.
  • توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمرأة.
  • توجيه المرأة وتأهيلها اجتماعيًا.
  • تنمية مهاراتها من خلال التدريب على الحرف اليدوية.
  • استقبال الشكاوى التي ترد من جميع الجهات المعنية بشئون المرأة، وهي «مديريات التضامن الاجتماعي»، «مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة».
  • حل مشكلات المرأة والمساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين.
  • تمكين المرأة.

انفوجراف
انفوجراف
انفوجراف
انفوجراف
وزارة التضامن الاجتماعي الرعاية الصحية مشروع مستورة المرأة المصريه وزارة التضامن التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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