الخميس 14 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل حرقًا وإصابة آخر داخل ورشة في المرج

حريق
حريق

لقي طفل مصرعه حرقًا وتم إنقاذ آخر بعدما حاصرتهما النيران داخل ورشة بمنطقة المرج شمال القاهرة.

وتلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق داخل ورشة ووجود متوفى وآخر محتجز، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف، وتبين أن النيران شبت داخل الورشة وحاصرت طفلين بداخلها وتم إخماد النيران وعثر على "جثة أ م"، 9 سنوات. 

وتم نقل الجثمان لمستشفى جراحات المرج، كما تم إنقاذ طفل آخر، ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المرج مصرع طفل ورشة حريق حاصرت طفلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

«التخطيط»: مصر حققت 9% معدل نمو وانخفاض البطالة عند 7.4%

القبض على حكم مباراة الأهلى والرجاء فى دورى أبطال أفريقيا

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

سفارة أوكرانيا: روسيا تمنع سفينة محملة بـ27 ألف طن ذرة من الإبحار لمصر

حقيقة تهديد إيهاب جلال بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

وفاة صفاء أبوالسعود.. أستاذ إعلام يكشف حقيقة «الخبر الصادم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

خالد عكاشة

الغاز الإسرائيلى وفرص التعويض لأوروبا

أحمد المريخي

فى تسلُّم «القاهرة» راية «عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى»

محمد العسيري

يا مجاور ألف مدنة ورزقك بالحلال

ماجد حبته

حين حاولوا اختطاف الشباب

د هند جاد

رمضان النصر.. جرس كنيسة وأذان العصر

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين انتهاكات ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلى يمنع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى

تفاصيل سقوط 3 شهداء فى الأراضى الفلسطينية برصاص الاحتلال