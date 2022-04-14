الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق وإيران يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

فؤاد حسين،
فؤاد حسين،

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران، العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - أن الوزير فؤاد حسين يرافقه وفد رفيع المُستوى، ضم مستشار الأمن القوميّ قاسم الأعرجي، وبعض القادة الأمنيين، عقد اجتماعاً مع وزير الخارجيَّة الإيرانيّ في طهران تم خلاله بحث مجمَل الأوضاع الأمنيّة، والسياسيّة في المنطقة، كما ناقشا الاتفاق النوويَّ بين إيران والدول الست، وانعكاساته الإيجابيّة على أمن المنطقة، واستقرارها، علاوة على تداول التطوُّرات الأمنيّة في العراق.

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا تطوُّرات الحرب الروسيَّة - الأوكرانيَّة، والجُهُود الدوليَّة المبذولة لإيجاد حل سياسيّ مستدام للأزمة على الأسس التي تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وتحفظ سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليميَّة والمصالح المشروعة للجانبين.

طهران العراق إيران العراق وإيران

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