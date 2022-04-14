حدثت ليلًا| حريق بماسورة غاز بألماظة وإصابة 7 أشخاص بالقاهرة الجديدة

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام.

وتقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، أبرز الحوادث التي وقعت خلال الساعات الماضية:

حريق بماسورة غاز أسفل كوبرى ألماظة فى مصر الجديدة

شب حريق، مساء أمس، بماسورة غاز أسفل كوبري ألماظة بمنطقة مصر الجديدة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بماسورة غاز أسفل كوبرى ألماظة بمنطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارات إطفاء وإسعاف وجارٍ محاصرة النيران وإخمادها.

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة «سوزوكى» بالقاهرة الجديدة

أصيب 7 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة سوزوكي بالقاهرة الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق الـ51 القادم من العاصمة الإدارية في اتجاه بدر بالقاهرة الجديدة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية ورجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة سوزوكي وإصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى مدينة بدر لتلقي العلاج وجرى رفع آثار الحادث

القبض على منتحل صفة للنصب على المواطنين بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزته "3 كارنيهات منسوب صدورها لجهات حكومية وخاصة"، اثنان منهم باسم المتهم والثالث باسم أحد الأشخاص وجميعهم مثبت عليهم صورته .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة ، كما أقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية باسمه مزورين)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الأول المضبوط أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزوير.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على المصلين فى الإسكندرية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله أحد الأشخاص «متسول» حال تعديه على أحد المواطنين أثناء الصلاة أمام أحد المساجد بمنطقة سموحة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، ومدون أعلى مقطع الفيديو تحذير من تواجد الشخص المشار إليه بمنطقة سموحة وقيامه بالتعدي على المواطنين بالضرب والسب.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مشهور عنه ممارسة أعمال التسول والنوم بالطريق العام - وسبق اتهامه فى قضية تسول) وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسيا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إيداعه إحدى المصحات النفسية.

جهود مكثفة للقبض على لص سرق محل مشغولات ذهبية بمنطقة التجمع الأول

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض علي لص سرق محل مشغولات ذهبية بمنطقة التجمع الأول.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من صاحب محل مشغولات ذهبية مفاده تعرض للمحل السرقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين قيام اللص بتكسير فاترينية زجاجية باستخدام "أجنة حديدية" خطف بعض المشغولات.

وتحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة وتم تفريغ وتحديد هوية المتهم وجار البحث عنه للقبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.