الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق ليالى المقامات الروحية فى بيت السنارى

بيت السناري بالسيدة
بيت السناري بالسيدة زينب

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، مجموعة حفلات فنية مجانية ومفتوحة للجمهور تحت عنوان: "ليالي المقامات الروحية"، وذلك في الفترة من مساء اليوم الخميس وحتي 21 إبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية. 

تتضمن الحفلات برامج موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية وثقافية، تُقام للعام السابع، ويشارك فيها فرق من داخل مصر وخارجها، يأتي حفل الافتتاح تحت عنوان: "عودي يا ليالي الرضا"، وتحييه فرق من مصر وسوريا، وهي: سماع الدولية للإنشاد والموسيقى الروحية، وفرقة الحور، بالاشتراك مع فرقة تواشيح الفنان عدنان الساسة. 

وتتواصل الحفلات يوم الجمعة 15 إبريل مع "سهرة شعبية" لفرقة الطبول النوبية، وفرقة الآلات الشعبية المصرية، وفرقة السمسمية، وتحيي منال محيي الدين فنانة الهارب العالمية وفرقتها حفل ليلة السبت 16 إبريل.

كما تحيي الفنانة داليا عبد الوهاب وفرقتها وفرقة إندونيسية حفل الليلة الرابعة الأحد 17 إبريل، ويقدم الفنان الكبير حسن شرارة وفرقته سداسي شرارة حفل الليلة الخامسة الإثنين 18 إبريل، أما حفل الليلة السادسة يوم الثلاثاء 19 إبريل فيأتي تحت عنوان: ليلة شامية وتحييها فرق من فلسطين وسوريا.

وتحيي فنانة الفلوت؛ دكتورة رانيا يحيي وفرقتها حفل الليلة السابعة الأربعاء 20 إبريل، وتختتم الليالي بحفل تحت عنوان: "وحوي يا وحوي" ويشارك فيه أوركسترا الأنامل الصغيرة، ببورسعيد، يوم الخميس القادم الموافق 21 إبريل. 

جدير بالذكر، أن الحفلات رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح؛ الذي أكد على أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

إنطلاق ليالي المقامات الروحية في بيت السناري مكتبة الاسكندرية الشيخ إيهاب يونس مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

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