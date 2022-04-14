جزيرة غمام الحلقة 12.. خلدون عايز «فضيحة بجلاجل» للشيخ عرفات

بدأت أحداث مسلسل «جزيرة غمام» تتضح بشكل تدريجي أمام المشاهد، حيث تضمنت الحلقة 12 الكثير من التفاصيل الشيقة.

وتألقت الفنانة مي عز الدين فى دور «العايقة سندس»، وهي شخصية الغجرية التي تأتي إلى “جزيرة غمام” لتقلب حياة سكانها رأسًا على عقب خاصة مع محاولاتها التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها تارة بجمالها وأخرى عن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 12

وخلال الحلقة 12، ذهب الشيخ عرفات "أحمد أمين" ليبحث عن العايقة سندس وسط المولد، ليقابله زوجها خلدون "طارق لطفي"، ويرد عليه: "العايقة تجيلك لحد عندك، ياسلام اتفصل، الشيخ عرفات ميستناش ولايقف يدخل على طول".

وخلال جلسة بين الشيخ عرفات والعايقة سندس، يرسل لها زوجها خلدون مرسال لتخرج العايقة خارج الخيمة، ليقول لها: "مش أن الأوان بفضيحة، أن العايقة تقطع خلجاتها وتصرخ وخلدون أبو دم حامي إلا ميقبلش حد يطل على حريمه طله ولو بالغلط يجي بكبارات البلد، أن رايح ألم الفضيحة وراجع، نص ساعة ألقيكي عريانة وبتصرخي، الفضيحة أن الجلاجل، الجزيرة كلها لأزم تشوف فضيحة عرفات أم جلاجل، مفهوم، لترد العيقة:"حاضر".

يذهب خلدون أمام مسجد الجزيرة، وينادي ويستنجد بالهالي الجزيرة والشيخ محارب "فتحي عبد الوهاب"، ليثيره على الشيخ عرفات حول فضيحة بين العايقة والشيخ عرفات، متابعا: "الخسيس عرضه مرتي".

طاقم عمل جزيرة غمام

مسلسل «جزيرة غمام» يشارك فى بطولته بجانب مى عز الدين، عدد كبير من النجوم على رأسهم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمود البزاوي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 9، على قناة الحياة، في تمام الساعة 10.30 مساءً، وحلقة الإعادة الساعة 2:15 صباحًا يوميًا.