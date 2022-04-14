الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في الأسواق اليوم الخميس 14-4-2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يقدم لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي وفقًا لآخر تحديثات.

جاء متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي في مواجهة الجنيه في مصر اليوم في معظم البنوك المصرية بقيمة 19.966 جنيه مصري للشراء، مقابل 20.19 جنيه مصري للبيع. 

سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم الخميس 14-4-2022

 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

20.04 جنيه للشراء.

 

20.16 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.95 جنيه للشراء.

 

20.09 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.96 جنيه للشراء.

 

20.10 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.93 جنيه للشراء.

 

20.12 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

20.02 جنيه للشراء.

 

20.19 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.95 جنيه للشراء.

 

20.11 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

19.97 جنيه للشراء.

 

20.11 جنيه للبيع.

 

اليورو الأوروبي مقابل الدولار الأمريكي 

وسجلت أسعار اليورو، تراجعا مقابل الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم، بعد عجزه عن الحفاظ على مكاسب حققها عقب الانتخابات الفرنسية في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على قوته، مدعومًا بارتفاع عائدات السندات الأمريكية قبل بيانات التضخم المتوقع أن تعزز الرهانات على التشديد النقدي.

اليورو يتراجع أمام الدولار قبل بيانات التضخم في أمريكا

انخفاض الروبل مقابل اليورو والدولار مع بدء التداول فى بورصة موسكو

وهبط اليورو 0.19 في المئة إلى 1.08625 دولار، بعد ارتفاعه في اليوم السابق إلى 1.09550 دولار بسبب أنباء قالت إن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون هزم منافسته اليمينية مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

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وائل لطفي

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