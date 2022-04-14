«فوكس نيوز»: عسكريون أمريكيون يوجهون تحذيرًا لـ بايدن

أعرب 46 من الجنرالات العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، الأربعاء، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس جو بايدن، عن معارضتهم للمفاوضات الجارية مع إيران بشأن إبرام اتفاق نووي.

وقال الجنرالات الأمريكيون في خطابهم إلى بايدن إن الصفقة الإيرانية الجديدة التي يجري التفاوض عليها حاليًا، ستمكن الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب من إلقاء ظلالها النووية على الشرق الأوسط، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأعرب كبار المسؤولين العسكريين عن قلقهم من أن تصميم إدارة بايدن على العودة إلى اتفاق نووي مع طهران قد يضعف موقف الولايات المتحدة في محاسبة إيران.

وعلى الرغم من تحذيرات الدول الأعضاء مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تخلت الولايات المتحدة عن خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2018 في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن ما اعتبرته نقاط ضعف في الاتفاق.

وتبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران انتهكت خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن استمرار إيران في نشر الصواريخ الباليستية - القادرة على حمل رأس حربي نووي - دفع الولايات المتحدة إلى الانسحاب من الاتفاقية، بحسب "فوكس نيوز".

وقال الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية تشارلز والد، الذي شغل أيضًا منصب نائب قائد القيادة الأمريكية الأوروبية، إنه يؤيد إيجاد حل للقضية النووية في الشرق الأوسط من خلال الدبلوماسية.

وقال والد لفوكس نيوز: "فكرة الاتفاق فكرة جيدة نحن نتفق مع الدبلوماسية، لكننا اتفقنا على اتفاق عادل لا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومن ثم امتلاك أنظمة توصيل أسلحة من شأنها أن تغير الديناميكية في الشرق الأوسط خاصة بالنسبة لإسرائيل وجميع الدول الأخرى أيضًا".

وأوضح والد أن أحد مخاوفه الرئيسية بشأن الاتفاق الأخير هو أن إدارة بايدن لا تفكر في دور إيران في تأجيج الإرهاب ودعم الجماعات المتمردة في الحرب في اليمن وهي الحرب التي تسببت في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.

وكشفت القناة الأمريكية عن أن الرئيس بايدن جعل إعادة الدخول في اتفاق نووي مع إيران أولوية رئيسية لإدارته، وكانت المحادثات غير المباشرة من خلال الحلفاء الأوروبيين متقطعة ومتقطعة لمدة عام تقريبًا لكن ظهرت تقارير أواخر الشهر الماضي تشير إلى أن الإدارة تدرس طلبًا من إيران لإزالة الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي المقابل، دعت الولايات المتحدة إيران إلى إنهاء دعمها للمنظمات الإرهابية التي تغذي الاضطرابات في المنطقة لكن العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة حذروا من أن إيران لن تفي بهذا الالتزام.

وأكد والد الجنرال المتقاعد أن مقتل 600 من أفراد الجيش الأمريكي يمكن أن يُعزى "بشكل مباشر" إلى الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنهم يواصلون مهاجمة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في المنطقة.

وبحسب "فوكس نيوز"، يبدو أن المحادثات بين الدول الغربية وإيران متوقفة ولا يزال المسؤولون المشاركون في المفاوضات صامتين بشأن تفاصيل الصفقة.

وقال والد إنه سيحتاج إلى رؤية "وصول غير مقيد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وتأكيدات بأن إيران لن تستمر في نظام الصواريخ الباليستية حتى لو تم التوصل إلى اتفاق نووي، لكي يدعم صفقة مع إيران.