مسلسل العائدون الحلقة 12.. قتل شقيقة زوجته أمام أعينها وضم علاء لتنظيم داعش

انتهت أحداث الحلقة 12 من مسلسل "العائدون" الذي يناقش قضية تنظيم داعش، حيث بدأ بمشهد إصابة ميدو عادل الذي يقوم بتأدية دور شاب مصري يعمل لدى إحدى القنوات التي تمولها الجماعات الإرهابية وهو في حالة من القلق والخوف.

جاء ذلك بعد أخذ رئيس القناة جمال الذي يؤدي دوره الفنان محمود البزاوي، قلما كان بحوزته والذي كلفه بدخوله به أمير كرارة للتجسس عليهم كونه مزود بكاميرا ومُسجل صوت.

وقابل الضابط عمر قلق الشاب علاء الذي يعمل بأحدي القنوات الإخوانية الطمأنينة، مطالبًا إياه بعدم القلق إطلاقًا وذلك كونه قلما عاديا ليس مزودًا بأي أجهزة مراقبة إذ زعم له بأنّ القلم مزود بكاميرا ومسجل صوت، بشأن معرفة مدى جاهزيته لتلك النوعية من العمليات بعد ذلك.

وانتقل المشهد لزوجة سياف والي تنظيم دواعش وشقيقتها التي قررت الهرب واستطاعوا القبض عليها، وقام سياف بقتلها أمام أعين زوجته.

وظهر الفنان محمود عبدالمغني الذي يقدم دور ضابط المخابرات المصرية، حيث علم خلال الحلقة أن فرانك أو صفوان قد أرسل شخصا لمصر للبحث عن عمر بعد أن أخذ صورة غير واضحة من كاميرات المراقبة في صالة القمار له، ولذلك قرر الاتصال بكرارة وطلب منه العودة لمصر، ولكن رفض عمر، حيث إنهم لا يعرفونه ويبحثون عنه كشخص آخر كما أنهم يبحثون في مصر أي أنهم لا يعرفون أنه هناك في نفس البلد الموجود بها صفوان.

وقررت المخابرات المصرية استخدام فيديو قتل فرانك لسارة التي تعمل في صالة القمار، وذهب به خالد درغام الذي يقوم بتأدية الدور هاني رمزي دون أن يكون معه احد وانتهت أحداث الحلقة عند لقاء فرانك وخالد.

مسلسل العائدون

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.