الخميس 14 أبريل 2022
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فن

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة صفاء أبوالسعود

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تراجع الحالة الصحية للفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود.

بدوره، أكد مصدر مقرب للفنانة صفاء أبو السعود لـ"الدستور" أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة وأن الفنانة القديرة بصحة جيدة، قائلا إنها تتابع أعمالها الخاصة خلال الشهر الكريم.

والشهر الماضي، كرمت السيدة انتصار السيسي، النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، في احتفالية اليوم العالمي للمرأة، وتألقت أبو السعود في الغناء على المسرح بحضور عدد كبير من الأطفال إلى جوارها، كما أنها لم تترك المسرح أبدًا.

رحلة طويلة في المحبة والفن والعطاء بدأتها صفاء أبو السعود، وتنوعت بين تقديم برامج وأغاني وتمثيل، أثبتت خلالهم مواهبها المتعددة.

"أهلا بالعيد".. لم تكن هذه مجرد عنوان لأغنية، وإنما أيقونة ارتبطت في أذهان أجيال كثيرة بفرحة العيد وبهجته، ورغم انتشار هذه الأغنية إلا أنها لم تكن الخطوة الوحيدة في مشوارها فقد سبقه عدد كبير من الخطوات الهامة.

“ساعة صفا”.. كان هو البرنامج الذي قامت صفاء أبو السعود، بتقديمه، على مدار سنوات كثيرة حقتت خلالها نجاح كبير على شبكة قنوات الArt التي يرأسها زوجها، واستضافت خلالها عددًا كبيرًا من النجوم والنجمات، حيث يعد هذا البرنامج أرشيفًا فنيًا بامتياز، كما قدمت برنامجًا آخر حمل اسم “أوراق سينمائية وسهراية”.

وكانت الفنانة القديرة اختفت لفترة عن الساحة وعادت خلال الأيام الماضية بقوة وتستعد حاليا لطرح أغنيات جديدة خلال الفترة القادمة وسط ترحيب كبير من قبل جمهورها.

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