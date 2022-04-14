العائدون الحلقة 12|صاحب شركات «أوف شور».. عمر يواصل رصد تحركات «فرانك»

العائدون

واصل مسلسل العائدون المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة رصد جهود رجال الظل في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وخلال أحداث الحلقة 12، واصل النجم أمير كرارة رصد تحركات الإرهابي "فرانك" حيث تبين أنه أحد المسؤولين عن تمويل الإرهاب إلى جانب تورطه في تجارة السلاح والمخدرات والعمليات الإجرامية كما أنه يمتلك العديد من شركات "الأوف شور".

ويعد “فرانك” المسؤول عن تنظيم وتمويل العمليات الإرهابية وحلقة الوصل بين منفذيها والتمويلات الخارجية، وطلب ضابط المخابرات "محمود عبدالمغني" من عمر “أمير كرارة”، العودة من رحلة البحث عن فرانك والذي أرسل بعض أتباعه لقتله إلا أن الأخير رفض وأقنعه بالسبب.

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

ويعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.