تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية أولوية بـ«خطة 2023».. حصاد «التخطيط» في 24 ساعة

حصدت وزارة التخطيط والتنمية، عدد من الأحداث والقضايا الهامة خلال اليوم الأربعاء، حيث قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الحكومة طرحت مُسودة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، موضحة أن الوثيقة حددت 3 توجّهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال 3 أعوام، واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة، حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.

https://www.dostor.org/4056926

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم نتائج ومؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحقيق معدل نمو خلال النصف الأول من هذا العام المالي بلغ نحو 9%، بما كان ينبئ بتعافي سريع وقوي للاقتصاد المصري في أعقاب جائحة كورونا.

https://www.dostor.org/4056932

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة 22/2023 تعطي أولوية للمُتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية والارتقاء بخصائص السكان بما يشمله من محاور أهمها التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة درجة الاعتماد على الموارد المحلية، وزيادة المكوّن المحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عالية التقنيّة والقيمة الـمُضافة، وتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.

https://www.dostor.org/4056947

عقد فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على الجائزة، والدكتورة داليا سامي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع فريق تقييم التميز الداخلي بجامعة طنطا وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة والتي تقدم إليها عدد 11 كلية.

https://www.dostor.org/4057201

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يناير 2022 وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجاري 2.44 مليار دولار خلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 32.3٪.

https://www.dostor.org/4057174