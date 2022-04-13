محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة أعمال التطوير لمسار العائلة المقدسة بجبل الطير

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة سير أعمال التطوير الشاملة لمسار العائلة المقدسة، في منطقة "دير جبل الطير" بمركز سمالوط شمال المحافظة، تمهيدا للافتتاح الرسمي للمسار.

من جانبه، تفقد نائب المحافظ خلال جولته، الأعمال التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، والطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت، وأعمال التشجير، حيث وجه برفع الحالة العامة للنظافة ورفع وإزالة أي مخلفات على جانبي الطريق المؤدي للكنيسة، للحفاظ على المنظر العام للمكان.

جاء ذلك بحضور العميد أنور عدلي، مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، وأحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط والمهندس خالد طه، مدير التفتيش الهندسي بالمحافظة، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وقال نائب المحافظ إن اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم، يولي أهمية كبرى، لسرعة إنجاز أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

هذا ويقع دير جبل الطير أمام مركز سمالوط في شرق النيل، ويضم كنيسة السيدة العذراء مريم، وهي إحدى الكنائس الأثرية في المنطقة التي أقامت فيها العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى أرض مصر.