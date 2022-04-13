الكبير أوي 6 الحلقة 12| هادرس يفاجئ حزلقوم بمعنى كلمة «فيمنست» (فيديو)

بدأت الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 6، بعملية البحث التي يجريها حزلقوم عن والدة “حلقوم” الذي يشبهه كثيرًا إلا أنه لا يعرف من هي والدته.

وذهب حزلقوم بصحبة هادرس "محمد سلام"، إلى المكتبة ليلتقي زوجته "أمجاد"، وكانت المفاجأة التي كشف عنها أن زوجته "فيمنيست".

وعرف حزلقوم معنى "فيمنيست" أنها امرأة عدوة للرجال، قائلًا: "أنا كنت فاكر فيمنيست يعني أنثى بزيادة، زي ما يقولوا الواد ده دكر، لكنها طلعت عدوة الرجال".

وظلت "أمجاد"، زوجة حزلقوم تصرخ في وجهه، وتتحدث بألفاظ غير لائقة، وعندما يعترض الموجودون في المكتبة، ترد عليهم بحدة:"أنا حرة نفسي، محدش يهشني".

يعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E»، وتعرض الحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.