المشوار الحلقة 12| «الغناء والرقص» يُثير خلافًا بين ماهر وزوجته

جازفت دينا الشربيني في الحلقة الثانية عشرة من مسلسل المشوار، بالأمان والستر الذي​ تعيش فيه داخل منزل شامل (أحمد صفوت) وقررت مهاتفة شقيقتها حياة (سماء إبراهيم) ومحاولة مقابلتها دون أن يعلم ماهر (محمد رمضان) بالأمر.

وتواجه “ورد” في أيامها الأخيرة بمنزل "شامل"، الكثير من المضايقات والتلميحات، خاصة ومع الحرب الكلامية بينه وبين ماهر، ورغبة شامل في استقطاب “ورد” للعمل معه في الغناء والرقص، الأمر الذي يثير الخلاف بين “ماهر” و"ورد".

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة​ dmc​ في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى​ قناة​ dmc​ دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.