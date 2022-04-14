الخميس 14 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أديب جودة الحسينى: البابا فرنسيس الأول يزور القدس قريبا

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أعلن أديب جودة الحسينى، حامل مفاتيح كنيسة القيامة والقبر المقدس، عن استعدادات الكنيسة لزيارة قريبة يقوم بها البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، إلى الأراضي المقدسة، إلا أنه لم يحدد الموعد.
 

وقال “الحسيني” في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " ترقبوا برنامج زيارة قداسة البابا فرنسيس في القريب العاجل للاراضي المقدسة".


وكان قد صدر نداء من غبطة بطريرك المدينة المقدسة للروم اللأرثوذوكس  البطريرك ثيوفيلوس الثالث الى جميع المسيحيين في  المشاركة والانضمام لإلى صلوات عيد الفصح المجيد ، حيث ستقام الصلوات من اأجل السلام والمصالحة بين الأمم حيث قال في نداءه : "دعونا نصلي الى الله راعينا الصالح ليقود العالم الى السلام ". 


وختم غبطته النداء من الكتاب المقدس للقديس بولس حيث قال  ؛ فاطلب اول كل شيء،أان تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس، لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار.


وعلى صعيد اخر، هنأ الحسيني البابا تواضروس بفتح ابواب الحج الى القدس للاقباط، قائلا:" نبارك لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولنيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى
 

 على موافقة الحكومة المصرية  للحجاج الاقباط بالسفر بالى بيت المقدس لاداء فريضة الحج لهذا العام ٢٠٢٢. 
اسمحوا لي من موقعي هذا بان اقدم اسمى ايات الشكر والتقدير والعرفان لفخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية  على جهودهم المباركة والعمل الدؤوب والسماح للحجاج المصريين بالسفر الى بيت المقدس لاداء فريضة الحج والتي حرموا منها منذ عاميين بسبب جائحة كورونا . 


بعد ايام قليله ستبدأ  الشقيقة مصر بتسير رحلاتها الجوية الى بيت المقدس بعد انقطاع دام سنتين بسبب تفشي فايروس كورونا . 


مبارك للاخوة الاقباط والذين اصبحت رحلتهم الى بيت المقدس امنية يتمنون ان تتحقق ، وهاي هي امنيتهم المقدسة قد ظهرت الى النور بعون الله . 


فأهلا بكم في بيت المقدس ، فكنائس القدس تنتظركم باشتياق . 
 

وكل عام وأنتم وعائلاتكم بالف خير ، صوم مبارك وفصح مجيد . 
 

اَلسَّاكِنُ فِي سِتْرِ ٱلْعَلِيِّ، فِي ظِلِّ ٱلْقَدِيرِ يَبِيتُ. أَقُولُ لِلرَّبِّ: «مَلْجَإِي وَحِصْنِي. إِلَهِي فَأَتَّكِلُ عَلَيْهِ».
اَلْمَزَامِيرُ ٩١: ١-٢.

البابا فرنسيس البابا فرنسيس الاول البابا فرنسيس الاول بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الفاتيكان

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وائل لطفي

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