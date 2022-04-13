من نفادي للكبيرة فحت.. شخصيات صعدت على عرش ترند رمضان

نجحت مجموعة من مسلسلات رمضان أن تجذب أنظار المشاهدين في الماراثون الرمضاني وأن تحجز مقعدًا في سباق الأفضل فمنها الكوميدي والدرامي وغيرها من المسلسلات التي لاقت إشادة الجمهور والنقاد.

تفاعل رواد مواقع التواصل مع عدد من الشخصيات التي باتت حديث المنصات الإلكترونية منذ بداية مسلسلات رمضان، ففي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز الأدوار التي صعدت على عرش الترند دراما رمضان.

حاتم صلاح: "عم نفادي"

منذ ظهوره في مسلسل الكبير أوي، والمعروض على شاشة ON E، استطاع الفنان حاتم صلاح (عم نفادي) صديق الكبير في جذب الأنظار إليه بسبب تعبيرات وجهه الفكاهية.

قدم عم نفادي الكثير من الإفيهات التي علقت مع الكثيرين، إضافة إلى نظرة عينه وستايله الذي تحول بعد ذلك مادة لصناعة الكوميكس.

سماء إبراهيم: "الكبيرة فحت"

كعادتها خطفت النجمة سماء إبراهيم الأضواء من خلال مشاركتها بأكثر من مسلسل في المارثون الرمضاني، ولعل أبرزها دورها في مسلسل "ميس همت" و "الكبيرة فحت" بمسلسل الكبير أوي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع دورها بمسلسل الكبير أوي، والتي جسّدت فيها دور سيدة صعيدية قوية، تتميز بالمرح وحس الفكاهة، حيث تحولت جملتها بالمسلسل «انت مش مظبوط ياد» لكوميكس على مواقع التواصل.

فتحي عبد الوهاب: "الشيخ محارب"

حاز النجم فتحي عبد الوهاب، الذي يقوم بدور "الشيخ محارب" بمسلسل جزيرة غمام على إشادة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قدم خلال المسلسل دور شيخ يقوم بإجبار أهل قريته بالسماع له واتباع الشريعة والدين، حيث وصفه البعض بـ"المنافق" فخلال المسلسل أمتع الجمهور بنظراته المليئة بالحقد وتمثيله الذي ساهم في إيصال فكرة الدور للمشاهدين.

رحمة أحمد: "مربوحة"

لفتت النجمة الشابة رحمة أحمد الأنظار بمجرد ظهورها على الشاشة في دور "مربوحة" حيث قدمت شخصية زوجة الكبير، فقد تحولت لحديث السوشيال ميديا بعد حلقة ليلة الدخلة.

أحمد أمين: "الشيخ عرفات"

في مسلسل جزيرة غمام، جذبت شخصية النجم أحمد أمين الذي يقوم بدور "الشيخ عرفات" الانتباه، حيث قدم شخصية مختلفة كليًا عن أدواره السابقة حيث يقدم دور شيخ حسن الخلق طيب ولين القلب، يلتف حوله الأطفال.