كيف أثرت أزمة ارتفاع الأسعار على عادات البريطانيين الشرائية؟

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن أزمة تكلفة المعيشة وارتفاع مستويات الأسعار في كافة المجالات البريطانية قد ساهمت في تغير عادات التسوق لدى البريطانيين، حيث يلجأ المتسوقون الذين يعانون من ضغوط شديدة إلى الشراء بالجملة للأطعمة المعلبة والشاي والقهوة واللوازم المنزلية لتوفير المال.

وتابعت أن أحدث تقرير عن المتسوقين كشف أن البريطانيين يشترون البقالة بالجملة لتوفير المال وسط أزمة تكلفة المعيشة المستمرة.

ووجد مسح المستهلكين من باركلي كارد أن 35 في المائة من مستخدمي البطاقات كانوا يقومون بتخزين المواد اليومية مثل الشاي والقهوة والتونة المعلبة ومنتجات النظافة مثل الشامبو وصابون اليد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن أن يساوي الشراء بالجملة عددًا أقل من الرحلات إلى السوبر ماركت - مما يعني إنفاق أموال أقل على وقود باهظ التكلفة بشكل متزايد - بينما غالبًا ما يكون هناك مدخرات يمكن تحقيقها في شراء المنتجات بالجملة.

وتابعت أنه وفقًا للتقرير الذي تم جمعه باستخدام بيانات من شهر مارس الماضي، يقوم 13 في المائة من المتسوقين بتخزين الطماطم المعلبة والفاصوليا المخبوزة والتونة والمكرونة والدقيق والأرز والحبوب.

وأضافت أنه وفي الوقت نفسه، فإن 11 في المائة يشترون المستلزمات المنزلية بالجملة مثل ورق التواليت ، في حين أن 10 في المائة يخزنون منظفات الغسيل والشامبو، ويحصل ما لا يقل عن 10 في المائة على إمدادات إضافية من الشاي والقهوة.

وأوضحت أن المتسوقين اعترفوا أيضًا بشراء كميات كبيرة من مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (8 في المائة) وأغذية الحيوانات الأليفة (7 في المائة) والمشروبات الغازية (6 في المائة) والكحول (5 في المائة) وبيض عيد الفصح والشيكولاتة (5 في المائة) ومستلزمات الأطفال (3 في المائة).

قال خوسيه كارفالو ، رئيس المنتجات الاستهلاكية في باركلي كارد: "شهدت العديد من القطاعات نموًا قويًا في مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، حيث شجع الطقس المشمس البريطانيين على التواصل الاجتماعي في الحانات والبارات، وحجز أماكن الإقامة، وتحديث خزانة ملابسهم لفصلي الربيع والصيف".

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من ذلك، فقد بدأ ارتفاع أسعار الوقود والفواتير المنزلية بشكل واضح في التأثير على سلوك المستهلك، حيث قام العديد من البريطانيين بتغيير عاداتهم في السفر والتسوق لتوفير المال.