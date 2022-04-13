الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية

حادث
حادث

شهد طريق "السادات - كفر داود" بمحافظة المنوفية، اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، أسفر عن مصرع شخصان أصابه 6 آخرون، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانقلاب ميكروباص ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتلقت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ  وبالفحص تبين مصرع شخصين وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “السادات - كفر داود” تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طريق السادات - كفر داود المنوفية حادث انقلاب سيارة ميكروباص مصرع شخصان أصابه 6 آخرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رغم قرار سحبه من الأسواق.. «الدستور» ترصد حجم مبيعات «الإندومى» بالمحال

النيابة تكشف تفاصيل تحقيقات حادث ميكروباص أبوسمبل السياحى

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

«السيسي» يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي وأسر ضحايا «أتوبيس أسوان»

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس ثروت ثابت

كيف يمكن أن تكون الحياة أفضل؟

مدحت بشاى

احتفالًا بعيد ميلاد ابن رشد

عبد الرحيم طايع

جمعيات خيرية لتعذيب المواطنين!

د. القس صفوت البياضى

على الدول العظمي إغاثة الدول الفقيرة حتى يعم السلام والأمن كوكب الأرض

جلال حمام

مصر التي فيها.. كل حاجة حلوة

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس