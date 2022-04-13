مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية

شهد طريق "السادات - كفر داود" بمحافظة المنوفية، اليوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، أسفر عن مصرع شخصان أصابه 6 آخرون، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بانقلاب ميكروباص ووجود متوفين ومصابين.

على الفور انتلقت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخصين وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق “السادات - كفر داود” تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.