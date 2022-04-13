الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اتحاد الغرف التجارية النمساوية يدعو الحكومة لإنهاء الإلزام بارتداء الكمامات بمراكز التسوق

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

طالب الاتحاد العام للغرف التجارية في النمسا اليوم الأربعاء، بإنهاء الإلزام بارتداء الكمامات في محال المواد الغذائية بحلول الأحد المقبل "عيد القيامة وفق التقويم الغربي".

وقال راينر ويل رئيس الاتحاد - في تصريحات له اليوم - إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا انخفض بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية مما يتطلب إنهاء متطلبات ارتداء الكمامات لجميع العملاء والموظفين بحلول العيد على أبعد تقدير.

وأشار ويل إلى أن النمسا يجب أن تحذو حذو الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا أو دول البلطيق، لافتًا إلى أنه في ألمانيا - على سبيل المثال - يستمر حوالي ثلاثة أرباع المستهلكين في ارتداء الكمامات عند التسوق على الرغم من أن هذا لم يعد مطلوبا بموجب القانون.

وأضاف أنه يحق للموظفين في تجارة المواد الغذائية الاستمرار في ارتداء الكمامات طواعية ولكن لا ينبغي عليهم أن يجبروا على القيام بذلك قانونًا.

وطالب رئيس الاتحاد الحكومة بإعداد خطة رئيسية الآن للتعامل مع وباء كورونا خلال الخريف المقبل.

الاتحاد العام للغرف التجارية ارتداء الكمامات النمسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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