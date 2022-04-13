الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس «شورى البحرين»: العلاقات مع أمريكا تزخر بشراكات استراتيجية منذ عقود

رئيس مجلس الشورى
رئيس مجلس الشورى البحريني

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني، علي بن صالح الصالح، أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية تزخرُ بالعديد من المنجزات والنجاحات، والشراكات الاستراتيجية الراسخة والممتدة منذ عقود طويلة، مشيدًا باستدامة نمو وتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، ستيفن بوندي، مشيرًا إلى أن المجلس يولي اهتمامًا بترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية البحرينية، واستثمارها في تدعيم روابط الصداقة بين البلدين.

من جانبه، أشاد السفير ستيفن، بالمسيرة التنموية التي تشهدها البحرين، وما تبذله من جهود مخلصة لتعزيز النهضة والتنمية المستدامة، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الصداقة المتميزة والراسخة بين البلدين.

رئيس مجلس الشورى البحريني الولايات المتحدة الامريكية

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وائل لطفي

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