قطاع البترول: إحلال وتجديد خطوط شبكة أنابيب البترول

بدء قطاع البترول خلال الفترة الحالية، في تنفيذ خطة لإحلال وتجديد خطوط شبكة أنابيب البترول بهدف الحفاظ عـلى الـطـاقـة التشغيلية، بالإضافة لتنفيذ 8 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية.

الملا: قطاع البترول مستمر فى تطوير ورفع كفاءة نشاط نقل الوقود

كان قد كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفي وقت سابق أن قطاع البترول مستمر فى تطوير ورفع كفاءة نشاط نقل وتوزيع الوقود ضمن خطة تحديث القطاع الشاملة الجاري تنفيذها حالياً، وتهدف الخطة إلى تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين مع الالتزام بكافة مبادئ السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة في إحكام الرقابة على عملية النقل وخاصة أنظمة الـ”GPS”.

افتتاح منظومة المراقبة والتحكم عن بعد ( سكادا سيستم)

وفي سياق منفصل افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منظومة المراقبة والتحكم عن بعد (سكادا سيستم) لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التي تتبع شركة غازتك

وأوضح المهندس طارق الملا أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول الرامية للتوسع في تطبيقات التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي أصبحت تخدم قطاعاً كبيراً من مستخدمي السيارات.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك حول المنظومة الجديدة للشركة والتي تهدف إلى ميكنة عمليات التشغيل وربط المحطات بمنظومة رقمية متطورة يمكن من خلالها المتابعة والتحكم وتجميع البيانات بشكل لحظي من المحطات التي تقدم الخدمة والوقوف على مبيعات الغاز والحالة التشغيلية والفنية للمحطة إلى جانب برامج الصيانة الدورية بما يساعد على سرعة تنفيذ المهام والارتقاء المستمر بكفاءة المحطات فى خدمة العملاء، مع تطوير منظومة لأعلى مستويات أمن المعلومات، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة فى تطوير الأنظمة والوسائل الإلكترونية المختلفة للمدفوعات لمستخدمي غاز السيارات للتيسير على المتعاملين وتقليص التعامل الورقي ويشمل ذلك الكروت والمحافظ الإلكترونية.