الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: العقوبات على روسيا خلقت أزمة غير مسبوقة

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قرار السياسيين الأوروبيين والأمريكيين بفرض قيود جديدة ضد روسيا أدى إلى أزمة غير مسبوقة في الغرب.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع حكومي حول تطوير منطقة القطب الشمالي اليوم الأربعاء، إن رفض الدول الغربية التعاون الطبيعي مع روسيا أثر على ملايين الأوروبيين وانعكس على الولايات المتحدة، والأسعار آخذة في الارتفاع والتضخم يتجاوز الحدود وهو أمر غير مسبوق.

ويواصل التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا الارتفاع، ويسجل تقريبا كل شهر مستوى قياسيا جديدا، ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، وسجل الشهر الماضي مستوى 8.5% مقابل 7.9% في فبراير الماضي.

واليوم أظهرت بيانات من المملكة المتحدة، أن التضخم السنوي صعد الشهر الماضي إلى 7% من 6.2% في الشهر الذي قبله (فبراير 2022)، وبذلك يكون مؤشر التضخم قد سجل مستويات تاريخية جديدة، هي الأعلى منذ العام 1992.

ويأتي ارتفاع معدلات التضخم بشكل خاص في ظل زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات، والتي تفاقمت مع فرض الغرب عقوبات على روسيا بعد إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية الأمر الذي أجج التضخم.

وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري المواد الغذائية في العالم.

 

بوتين روسيا الكرملين العقوبات قرار الاوروبين الأمريكيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

«السيسي» يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي وأسر ضحايا «أتوبيس أسوان»

محافظة القاهرة تغلق كشري التحرير فرع شرق مدينة نصر (صور)

هيئة سلامة الغذاء: سحب جميع أكياس الإندومى من الأسواق

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

آخر التطورات بشأن حادث «الأتوبيس السياحى» فى أسوان (فيديو)

حقيقة تعديل القانون لضم أراضى «الإصلاح الزراعى» لملكية جهات حكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين قتل الاحتلال مستشارًا قانونيًا لهيئة مكافحة الجدار والاستيطان

حاخام «الأشكناز» الأكبر في إسرائيل: اليهود مُحرم عليهم الوجود في الحرم القدسي

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس