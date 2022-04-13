ضبط مدير شركة صناعات غذائية بدون ترخيص في القليوبية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن لإحدى شركات الصناعات الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ضبط 6,98 طن "لبن بودرة، مسلى، دقيق أبيض، سكر حر" ، 700 كيلو جرام "كعك العيد ، حلوى العيد" معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "منتج نهائى.

وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.