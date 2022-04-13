الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل يسرق الشقق السكنية في النزهة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة بحبس عاطل لاتهامه بسرقة محتويات شقة بأسلوب المفتاح المصطنع ٤ ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته حقيبة بداخلها (جهاز "لاب توب" – جهاز تسجيل كاميرات – "2" هاتف محمول – كاميرا فوتوغرافية – جواز سفر منتهى) مجهولين المصدر وحقيبة أخرى بداخلها (مفاتيح مصطنعة – جوانتى – بنسة).

وبمواجهته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بإسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وبإستدعاء المجنى عليه تبين أنه خارج البلاد وحضر والده وبسؤاله تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة النزهة عاطل سرقة محتويات شقة ذمة التحقيق المباحث الجنائية التحريات اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة

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