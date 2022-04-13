استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي النمسا، سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و471 إصابة جديدة، و38 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 4 ملايين و16 ألفا و540 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 16 ألفا و324 حالة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و34 إصابة جديدة، و3 حالات وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض في التشيك إلى 3 ملايين و872 ألفا و522 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 39 ألفا و933 حالة.

وفي المجر، سجلت وزارة الصحة ألفين و740 إصابة جديدة، و26 وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض حتى الآن إلى مليون و876 ألفا و946 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 45 ألفا و838 حالة.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل ألفين و538 إصابة جديدة، و25 وفاة. وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى مليون و757 ألفا و117 حالة، ويبلغ عدد الوفيات حتى الآن 19 ألفا و643 حالة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 2356 إصابة جديدة بالإضافة إلى تسجيل 33 حالة وفاة لتصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 7 ملايين و199 ألفا و861 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 140 ألفا و711 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و551 حالة إصابة جديدة، و29 وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 6 ملايين و36 ألفا و909 حالات، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 155 ألفا و746 حالة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1516 إصابة جديدة وست حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و45 ألفا و85 حالة والوفيات إلى 8988 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألف و269 حالة إصابة بالفيروس، و40 حالة وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في بولندا إلى 5 ملايين و981 ألفا و486 حالة، وتبلغ الوفيات 115 ألفا و736 حالة.

وفي لاتفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و139 حالة إصابة جديدة، و8 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 811 ألفا و56 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 5 آلاف و695 حالة.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 1088 إصابة جديدة و26 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 43 مليونا و38 ألفا و16 مصابا، فيما بلغ تراكمي الوفيات 521 ألفا و736 حالة وفاة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 993 إصابة جديدة وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 29 ألفا و593 حالة والوفيات إلى 854 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية سجيل 886 إصابة جديدة بكوفيد، و10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و145 ألفا و294 حالات، والوفيات إلى 36 ألفا و710.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 648 إصابة جديدة، و5 حالات وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالي حالات الإصابة في المكسيك إلى 5 ملايين و723 ألفا و862 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 323 ألفا و805 حالات.

وفي إستونيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 627 إصابة جديدة، و3 حالات وفاة. وبذلك تصل أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة إلى 565 ألفا و839 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات ألفين و501 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 266 إصابات جديدة وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و652 ألفا و235 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و781 حالة.