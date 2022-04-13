وزير الصحة الأردني يزور المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة

عقد وزير الصحة الأردني فراس الهواري، سلسلة لقاءات خلال زيارته للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في القاهرة خلال اليومين الماضيين، يرافقه ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، لبحث دعم القطاع الصحي.

وقالت الوزارة الاردنية في بيان اليوم، إن "الهواري" سيلتقى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري وفريقا من المكتب الإقليمي لبحث سبل التعاون لتطوير القطاع الصحي.

وتأتي هذه اللقاءات في سياق مناقشة اجتماع جمعية الصحة العالمية الخامس والسبعين، المقرر عقده في جنيف، سويسرا في 22 -28 أيار المقبل، ومساهمة الوفد الأردني في اجتماعات الجمعية.

وجمعية الصحة العالمية، هي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية.

الى ذلك ، وقع " الهواري "أطر عمل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للتعاون في الأردن ضمن استراتيجية التعاون القطري 2021 - 2025 حيث تم مناقشة طرق تعزيز دعم منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي الأردني.

ويذكر أنه أمس ظهرت نتائج دراسة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة الاردني أن 85 % من إصابات كورونا المدخلة إلى المستشفيات خلال الفترة 23 شباط إلى 5 آذار الماضي تعود لنسخة متحور أوميكرون "بي أيه.2".

وجاءت النتائج، لدراسة مدى انتشار متحور كورونا "أوميكرون بي ايه2" وتقييم خطورته وحديته في مستشفيات عمان، حيث أجريت الدراسة على الحالات المؤكدة بفيروس كورونا والتي ادخلت إلى مستشفى عمان الميداني، ومستشفى الجاردنز ومستشفى الحياة العام بين 23 شباط إلى 5 آذار 2022، وتم متابعة المرضى حتى 28 آذار، حيث أن عدد العينة الأولى 290 حالة أدخلت خلال الفترة المعينة.

وأظهرت الدراسة أن إصابات كورونا المدخلة إلى المستشفيات خلال فترة الدراسة انه شكل المتحور "أوميكرون بي ايه1" ما نسبته 15 بالمئة من الادخالات، أما متحورات "ألفا ودلتا" تم تشخيصها عند مريض واحد لكل منهم بعد فحص كامل العينة.

وبين المركز أن عينة الدراسة 60 بالمئة ذكور و40 بالمئة إناث، حيث بلغ المعدل العمري للإصابات 59.5 عام، وكانت النسبة الأعلى للمدخلين للمستشفى ھم من الفئة العمرية 70 عاما فاكثر بما نسبته 31.1 بالمئة، تليها الفئات العمرية ما بين 60 - 69 عاما و 40 - 59 عاما بنسبة 15.8 بالمئة، و17.9 بالمئة على التوالي.