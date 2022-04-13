الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعفان: الدولة تدعم المرأة دائما في مختلف قطاعات العمل

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تدعم المرأة دائما في مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها جميع الحقوق والمزايا والمستحقات التي تتساوى بها مع الرجل في العمل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل دائما على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، فضلا عن فتح الأبواب المغلقة أمامها.

وأضاف وزير القوى العاملة، في كلمته خلال افتتاحه اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة العمل تحت عنوان "المرأة العاملة..نبض التنظيم النقابي"، التي تنظمها الوزارة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين، أن الوزارة تقوم بدورها في  تأهيل المرأة المصرية وإعدادها لتشارك بدورها المهم فى انتخابات التنظيمات النقابية العمالية القادمة فى دورتها الجديدة 2022-2026، وبالتالي فإن المطلوب من المرأة العاملة التمتع بكافة حقوقها التى كفلها لها القانون لتشارك بإيجابية فى تمثيل غيرها من العاملات في النقابات العمالية لتكون صوتها مسموع ، وتلبي احتياجات غيرها داخل تلك التنظيمات العمالية.

ونوه وزير القوى العاملة، إلى أن المرأة كُرمت من المولى عز وجل في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم ، وإيماناً من ذلك فالمرأة نعتبرها قلب الدولة المصرية ، فهى رمز الحكمة والقدرة والقيادة في كل مكان تتواجد فيه ، لافتا إلي أننا لمسنا ذلك جلياً فى الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن ، حرصت  المرأة من خلالها على الإدلاء بصوتها حفاظاً على استقرار الوطن وتحقيق التقدم والتنمية المنشودة بقلب الأم التي تخاف على أبنائها مضحية بكل ما تملك من أجله.

جاءت ورشة العمل اليوم، بمشاركة 150 عاملة ممثلة عن التصنيفات النقابية للعاملين في 18 نقابة عمالية، بهدف تثقيف النساء العاملات بأهمية المشاركة في العمل النقابي، وذلك استعدادا لخوض المرأة للانتخابات النقابية العمالية في الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.

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