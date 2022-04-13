الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ4 متهمين بخطف طفل والتعدى عليه بالإكراه في القليوبية

المؤبد
المؤبد

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، لاتهامهم بخطف طفل تحت تهديد السلاح والتعدى عليه بمنزل مهجور بدائرة قسم شرطة قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزى يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامى وردخان، وأمانة سر حلمى محمود.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12007 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة قليوب، والمقيدة برقم 2906 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "هانى م ا"، و"أحمد م ا"، و"محمد س إ"، و"مجدى ه ف"، وجميعهم مقيمين دائرة قسم شرطة قليوب، خطفوا المجنى عليه، بأن استدرجه المتهمون لإبعاده عن أعين ذويه لمكان قصى، ثم تعدوا عليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم بذات الزمان والمكان قاموا بتصوير المجنى عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من موظف، يفيد قيام 4 متهمين باختطاف نجله والتعدى عليه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتولت النيابة التحقيق وأمرت باستمرار حبسهم علي ذمة التحقيقات إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائره السادسه المستشار فوزى يحيى أبو زيد السلاح قسم شرطة قليوب

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