موسكو: واشنطن قدمت أسلحة لكييف بـ1.65 مليار دولار خلال شهر ونصف

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، إن واشنطن زودت كييف بأسلحة بقيمة 1.65 مليار دولار، خلال الشهر والنصف الماضي.

ولفت "سيرومولوتوف" - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إلى أن أحجام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا زادت خلال الشهر والنصف الماضي بلغت إجمالي 1.65 مليار دولار، موضحًا أنها تتضمن مئات من منظومات ستينجر المحمولة للدفاع الجوي وآلاف من صواريخ جافلين الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات قنابل يدوية وأنواع أخرى من الأسلحة.