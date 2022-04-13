الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: واشنطن قدمت أسلحة لكييف بـ1.65 مليار دولار خلال شهر ونصف

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، إن واشنطن زودت كييف بأسلحة بقيمة 1.65 مليار دولار، خلال الشهر والنصف الماضي.
ولفت "سيرومولوتوف" - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إلى أن أحجام المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا زادت خلال الشهر والنصف الماضي بلغت إجمالي 1.65 مليار دولار، موضحًا أنها تتضمن مئات من منظومات ستينجر المحمولة للدفاع الجوي وآلاف من صواريخ جافلين الموجهة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى قاذفات قنابل يدوية وأنواع أخرى من الأسلحة.

موسكو كييف روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

وزير المالية يكشف حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من «إحلال السيارات»

فتاة مول القطامية أمام النيابة: «سألوا عليا في المنطقة بعد المشاجرة»

ضبط 10 أطنان مكرونة داخل مخزن بدون ترخيص بغرض الاحتكار في البحيرة

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

أمريكا تبحث خطط افتتاح سفارتها في جزر سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن