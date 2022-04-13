«التضامن» تحدد شروط الحصول على وديعة «رد الجميل» (إنفوجراف)

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال إنفوجراف عبر موقعها الإلكتروني، أن وديعة رد الجميل هى إحدى الخدمات المقدمة من بنك ناصر الاجتماعي، وتستهدف كبار السن من العملاء.

وأضافت الوزارة أنه يتم تقديمها بأعلى عائد في السوق المصرفي 12% سنويا أو بعائد 11.25% شهريا لمدة 3 سنوات، هذا بالإضافة إلى طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 10.75% سنويا أو 10.25% شهريا وتبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصى 2 مليون جنيه، وقد بلغت محفظة شهادة رد الجميل إلى الآن 2 مليار و780 مليون جنيه.

أما كيفية الحصول على الخدمة، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يجري من خلال التوجه لأقرب فرع للعميل ببطاقة الرقم القومي والرقم التأميني فقط.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي أنه فى ظل اهتمام الدولة بالآيتام، فقد تم توفير حساب "أولادنا مستقبلنا" الذي يعد الحساب الوحيد الذي لا يتم احتساب أي مصاريف إدارية أو مصاريف دورية مثل باقي الحسابات الأخرى دعما للمسئولية المجتمعية ويتم منح هذه الحسابات 5. 0% بالزيادة عن العائد المعلن بالبنك بعد الاعتماد النهائي للميزانية، وفقا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية، موضحا أنه يحق فتح حساب الآيتام لكلا من الأسرة البديلة أو كافة المؤسسات والدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أو الأفراد، بحيث يكون البنك هو المفوض والأمين على الحساب للطفل اليتيم او من خلال مؤسسات وجمعيات العمل المدنى مثل الكنيسة والجمعية الشرعية.

من جهته، قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك مستمر في سياسته نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لتنشيط الفكر الادخاري للعملاء.