الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 31 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

أسلحة نارية
أسلحة نارية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس 31 عاطلًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأموري مراكز وأقسام الشرطة في القليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 31 عاطلا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 1470 جراما من مخدر الهيروين، و1455 جراما من مخدر الحشيش، 60 جراما من مخدر البودر، و3660 جراما من مخدر الشادو، و2000 جرام من مخدر الآيس، و150 جراما من مخدر الاستروكس، و110 جرامات من مخدر البانجو، و274 قرصا مخدرا.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية حملة أمنية موسعة المواد المخدرة الحشيش الهيروين

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وائل لطفي

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