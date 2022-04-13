نائب بنك الآسيوي للاستثمار يشيد برؤية الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية

أشاد لودجر شوكنخت، نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالرؤية الواضحة لدى الحكومة المصرية في مشروعات البنية التحتية والربط الكهربائي الإقليمي.

كما أشاد خلال لقاءه بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالمشروعات الجارية بين مصر والبنك كمشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام للمناطق الريفية بالتعاون مع البنك الدولي وتمويل دعم الموازنة وخط الائتمان الذي يقدمه البنك الآسيوي للبنك الأهلي بمصر بقيمة 150 مليون دولار يتم إعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنه في زيارته هذه يتطلع إلى الاستماع إلى سياسات الحكومة من خلال لقاء عدد من المسئولين، حيث تتمتع مصر بمحفظة كبيرة مع البنك تتخطى المليار دولار في سنوات قليلة ما بين تمويلات بشروط ميسرة واستثمارات موجهة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الاجتماعات السنوية للبنك في مصر 2023 في دفع العلاقات المشتركة.

وفي السياق قامت الدكتورة رانيا المشاط، بدعوة لودجر وممثلي البنك على المستوى الفني والقيادي للانضمام إلى عدد من الفعاليات القادمة التي تنظمها وزارة التعاون الدولي بشكل تشاوري مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف الآخرين مما ينعكس بشكل إيجابي على اتساق ما يتيحه البنك من فرص استثمارية وما يحتاجه القطاع العام والخاص بمصر من تمويلات ودعم فني ودراسات جدوى سواء كان عن طريق البنك مباشرة أو الصناديق والمرافق التابعة له.

وجدير بالذكر أن محفظة مصر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تبلغ 1.02 مليار دولار تمويلات تنموية واستثمارية للقطاعين الحكومي والخاص. ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف، تأسس البنك وبدأ عملياته في بكين في عام 2016، ويضم 105 دولة عضو على مستوى العالم من بينهم مصر كدولة عضو مؤسس، ويبلغ رأسماله 100 مليار دولار، ويشغل وزير المالية منصب محافظ مصر به ووزير التعاون الدولي محافظ مصر المناوب ويضم مجلس إدارة البنك عضو ممثل عن الحكومة المصرية وهو نائب وزير المالية للسياسات المالية.