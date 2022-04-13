التصريح بدفن جثتي شاب وطفل توفيا أسفل عجلات قطار بالشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة شاب وطفل توفيا أسفل عجلات القطار، أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص، وتسليم الجثث لذويهما.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة مستشفى الزاومل بوصول "صالح. م" 13 عاما مقيم الزاومل جثة هامدة، و"ممدوح. ع" 18 عاما مقيم عزبة الورثة دائرة المركز جثة هامدة، وتم التحفظ علي الجثتين بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من تحريات مباحث مركز بلبيس، أثناء استقلال الأول دراجة بخارية خلف الثانى وعبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص ناحية أنشاص الرمل عزبة الورثة، صدمهما القطار، ولفظ كل منهما أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.