دفن جثة شاب توفى فى حادث تصادم دراجتين بالشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، تشريح جثة شاب توفى فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق بلبيس، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس بوصول "محمود ه ع" 18 عاما مقيم بندر بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام عزبة كمال طريق بلبيس، مما أسفر عن حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.