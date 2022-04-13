الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في سوهاج

حريق شقة
حريق شقة

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأربعاء، ندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في عقار بالطابق الثالث بعقار ملك عامل، لحصر الخسائر والتلفيات، والكشف عن أسباب الحريق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بدائرة قسم أول سوهاج وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج بنشوب حريق بشقة بدائرة قسم أول سوهاج.

تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث ملك «جمال. م»، 40 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الشقة أفاد بمضمون ما جاء بالتحريات وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

النيابة العامة في سوهاج حريق عقار حصر الخسائر المعمل الجنائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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