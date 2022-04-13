مصرع طفل أسفل عجلات سيارة ميكروباص بمركز ساقلته بسوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه، دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، ناحية مركز ساقلته، جنوب شرقي محافظة سوهاج، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلته، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول المدعو “عبد الرحمن.أ.أ. م” 3 سنوات، ويقيم بناحية دائرة مركز ساقلته، مصاب بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالبطن، وتم تحويله إلى مستشفي سوهاج الجامعي؛ إلا أنه توفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، وسؤال والده المدعو “الجمل. أ. م. ض” 43 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة ميكروباص، قيادة المدعو “محمود م م ع” 29 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته وتحرر المحضر الازم وتولت النيابة العامة التحقيق.