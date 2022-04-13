الصين تكثف إجراءات مواجهة فيروس كورونا فى المدارس

رفعت الإدارات الصحية والتعليمية بالصين إجراءات الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته في المدارس لمواجهة التفشي الأخير للوباء.

وذكر أحدث مبدأ توجيهي للاستجابة لكوفيد-19 أصدرته لجنة الصحة الوطنية ووزارة التربية والتعليم الصينية، أن الجامعات ورياض الأطفال والمدارس الإعدادية والابتدائية يجب عليها تشديد المراقبة اليومية لصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إعداد تقارير بشأن درجة حرارة الجسم ومتابعة من هم في إجازة مرضية.

وذكر المبدأ التوجيهي، أنه يجب أيضًا إجراء اختبارات الحمض النووي بانتظام للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

كما يجب أن يكون لدى المدارس خطط استجابة طارئة للحالات الإيجابية لكوفيد-19 بحيث يمكن نقل المرضى بسرعة، وتحديد المجموعات المعرضة للخطر ووضعها في الحجر الصحي، وتطهير الأماكن.

ويتم تشجيع الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن ثلاث سنوات على أخذ لقاحات كوفيد-19، ويجب أن يتلقى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا جرعات معززة من اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.