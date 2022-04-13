«بلينكن» يؤكد أهمية الشراكة الأمريكية الهندية لمعالجة مشكلات القرن الحادى والعشرين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أهمية الشراكة الأمريكية الهندية لمعالجة مشكلات القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها بلينكن في ندوة بجامعة هوارد الأمريكية بواشنطن عن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التعليم.

وسلط الوزير الأمريكي في كلمته الضوء على العلاقات الأكاديمية العميقة بين الولايات المتحدة والهند، قائلًا "إن جامعة هوارد لها تاريخ في بناء الروابط بين الهند والولايات المتحدة، وأن هناك مالا يقل عن مائتي ألف طالب هندي يدرسون في جامعات أمريكية، وذلك بالإضافة إلى أن هناك أيضًا الكثير من الطلاب الأمريكيين الذين يدرسون ويعملون في الهند من خلال برامج ومنح دراسية".

وأضاف بلينكن قائلًا: "إنني مقتنع بأن الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الهندية أمر ضروري لمعالجة مشكلات القرن الحادي والعشرين"، منوهًا إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل بشأن التعليم وتدريب المهارات في المعاهد الأكاديمية بالولايات المتحدة والهند للعمل معًا من أجل إعداد برنامج مشترك جديد في مجال الأبحاث".

وعلى صعيد آخر، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الوقت "ليس مناسبًا" للتصعيد في منطقة ما وراء القوقاز، وذلك عشية القمة المرتقبة بين زعيمي أرمينيا وأذربيجان.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن بلينكن أجرى اتصالين منفصلين مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وبحث بلينكن مع باشينيان الوضع حول أوكرانيا والمباحثات المرتقبة بين باشينيان وعلييف في بروكسل، مؤكدًا أن "الوقت ليس مناسبًا الآن للمزيد من التصعيد في المنقطة".

وأكد بلينكن دعمه لمفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي الاتصال مع علييف أكد بلينكن استعداد الولايات المتحدة للمساعدة على المباحثات، سواء في إطار ثنائي أو بشكل مشترك مع الشركاء.

يذكر أنه من المقرر أن يعقد لقاء بين رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل يوم 6 أبريل.