الحلقة الـ11.. عمرو عبدالجليل يتسبب فى إغماء أحد العاملين بـ«دايما عامر»

الحلقة الـ11.. عمرو عبد الجليل يتسبب في إغماء أحد العاملين بـ"دايما عامر"

تسبب الفنان عمرو عبد الجليل، والذي يجسد شخصية "أبو الوفا"، صاحب مدرسة رؤية، في إغماء أحد العاملين على فعاليات المسابقة الدولية في الغردقة، وذلك بعدما اقترح على مستر عامر عرض رشوة على لجنة التحكيم لضمان الفوز في المسابقة الدولية التي سيخوضها الطلاب، في مسلسل “دايما عامر".

وقرر مستر عامر عبد الرازق – مصطفي شعبان- المشرف الاجتماعي اقناعه على إعطاء "تيبس" لأحد العاملين في المكان "الويتر"، وهذا سيعتبر بمثابة الكرم الشديد منه، فيقرر أبو الوفا إعطاء الويتر 10 آلاف دولار، ليسقط العامل أرضًا بمجرد رؤية الأموال.

مسلسل "دايمًا عامر" يناقش مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان، خلاله شخصية "عامر"، وهو مشرف اجتماعي، ويعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

مواعيد عرض "دايما عامر"

ويتم عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

مسلسل «دايمًا عامر»

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.