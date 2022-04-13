الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يستخدم كلمة «إبادة جماعية» لأول مرة فى الحديث عن أوكرانيا

بايدن
بايدن

استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى مصطلح "الإبادة الجماعية" لتوصيف ما يحدث في أوكرانيا، وضمّن حديثه اتهاما للجيش الروسي.

 

وكان بايدن يتحدث في كلمة خصصها لجهود التصدي للتضخم، ألقاها في آيوا، وربط فيها ما بين التضخم وأوكرانيا، وقال بايدن "ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا يجب أن يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم".

 

وسبق أن رد الكرملين على بايدن الذي وصف نظيره الروسي بأنه "مجرم حرب"، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "مثل هذه اللهجة غير مقبولة ولا تغتفر، ولاسيما من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم".

أوكرانيا كلمة بايدن إبادة جماعية اوكراني الحديث

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وائل لطفي

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