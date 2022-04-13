أوبرا الإسكندرية تحتفل بذكرى ميلاد فريد الأطرش.. الليلة

يستقبل مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، أمسية جديدة من أمسيات صالون أوبرا الإسكندرية، والذي يحتفل بذكرى ميلاد ملك العود الموسيقار فريد الأطرش.

يشارك في الأمسية الناقد اللبناني محمود أحمدية، وغناء المطرب الفلسطيني سامر الزعتري، والفنانة المصرية فرح بسمة، عزف على العود للفنان السورى إياد قطيش بمشاركة عازفي فرقة أوبرا الإسكندرية، ويدير اللقاء الفنان أمين الصيرفي.

يشار إلى أن الموسيقار فريد الأطرش قد لقب بـ "ملك العود" و"موسيقار الأزمان"، وتوفي في 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد أن ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي، ويعد من أعلام الفن في مصر والعالم العربي، لحن لكبار المطربين والمطربات، وقدم أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا، وحصل على أكثر من 17 وسامًا وقلادة من معظم ملوك ورؤساء العالم، وكان آخر ما حصل عليه وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1970.

"القومي للسينما" يحتفل بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي

في سياق متصل، ينظم المركز القومي للسينما، في التاسعة مساء اليوم أيضًا، احتفالية "اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي ٢٠٢٢"، والتي تقام بمركز ثروت عكاشة الثقافي.

وتتضمن الاحتفالية عرض فيلم "عمارة الروح والعقل"، من إنتاج المركز القومي للسينما ٢٠٢١، وإخراج لؤي جلال، وفيلم "آثار إسلامية حول الأزهر"، إنتاج المركز القومي أيضًا عام ١٩٨٣، ومن إخراج أحمد راشد.

ويتناول فيلم "عمارة الروح والعقل"، القاهرة التاريخية ومسجد عمرو بن العاص والسلطان حسن ومسجد السلطان قلاوون في منطقة القلعة والأزهر الشريف في طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان.

أما فيلم "آثار إسلامية حول الأزهر"، فيتناول منطقة الغورية وباب النصر وباب الفتوح ومسجد الحسين والأزهر الشريف.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع الحضور .

عرض فيلم" مسجد السلطان حسن "بمركز الثقافة السينمائية

كما يقيم مركز الثقافة السينمائية، بمقره الكائن في ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما، في نفس التوقيت، أمسية سينمائية، تتضمن عرض فيلم "مسجد السلطان حسن" للمخرج أشرف حامد الذي يعتبر واحدًا من أعرق الآثار الإسلامية بالقاهرة، وفيلم "زخارف عربية" للمخرج عبد القادر التلمساني، والفيلم يعد رؤية سينمائية لفتون الزخرفة العربية في العمارة الإسلامية، وأعمال نحت الخشب والزجاج المعشق.

وذلك ضمن فعاليات احتفالية القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي ٢٠٢٢، خلال شهر رمضان المعظم.

الأنامل الصغيرة تحيي الليلة الثالثة لـ"هل هلالك"

كما تحيى فرقة "الأنامل الصغيرة" ببورسعيد، الليلة الثالثة من برنامج هل هلالك في نسخته السادسة، الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ويقدمه مجانًا للجمهور على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويقدم أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الموسيقار الدكتور راجي المقدم، أستاذ الموسيقى بكلية التربية النوعية ببورسعيد، مجموعة من الأعمال الموسيقية والغنائية، لأشهر أغاني الشهر الكريم، بالإضافة لعدد من أغنيات زمن الفن الجميل.

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا .

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .

كما يستمر معرض "مساجد القاهرة" الوثائقى الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون .